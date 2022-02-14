Автобусы запустило госпредприятие "Реинтеграция и восстановление". Ими могут воспользоваться украинцы, пересекающие админграницу между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью.

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Подробнее о новой услуге

Транспорт будет ездить от КПВВ до линии соприкосновения и обратно. Это будет происходить ежедневно с 8:00 до 18:00.

В первую очередь, такая услуга ориентирована на людей с инвалидностью, пенсионеров, беременных, граждан с детьми и других маломобильных групп.

В автобусах есть оборудование для перевозки пассажиров в инвалидной коляске. В салоне также была установлена ​​электронная панель для информирования населения.



Бесплатные автобусы / Фото Минреинтеграции

Специальное оборудование в автобусах / Фото Минреинтеграции

Россия может взорвать Крымский мост

Руководитель волонтерского проекта Inform Napalm Роман Бурко предположил, что россияне могут пойти на серьезные провокации в ходе военных учений в морях. Таким образом, оккупанты попытаются оправдать свою агрессию против Украины.

Предостерегают, что кремлевские спецслужбы могут пойти на проведение диверсий "под чужим флагом" против собственных объектов, например Крымского моста. То есть, Россия может взорвать мостовые опоры, цинично обвиняя в этом Украину.

Важно – Россия может взорвать Крымский мост, чтобы начать новую агрессию против Украины, – InformNapalm: