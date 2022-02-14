Автобуси запустило держпідприємство "Реінтеграція та відновлення". Ними можуть скористатись українці, які перетинають адмінмежу між тимчасово окупованим Кримом та Херсонською областю.
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Детальніше про нову послугу
Найперше така послуга орієнтована на людей з інвалідністю, пенсіонерів, вагітних, громадян з дітьми та інших маломобільних груп.
В автобусах є обладнання для перевезення пасажирів на інвалідних візках. У салоні також встановили електронну панель для інформування населення.
Безкоштовні автобуси / Фото Мінреінтеграції
Спеціальне обладнання в автобусах / Фото Мінреінтеграції
Росія може підірвати Кримський міст
Керівник волонтерського проєкту Inform Napalm Роман Бурко припустив, що росіяни можуть вдатися до серйозних провокацій у ході військових навчань у морях. Таким чином окупанти намагатимуться виправдати свою агресію проти України.
Застерігають, що кремлівські спецслужби можуть піти на проведення диверсій "під чужим прапором" проти власних об'єктів, наприклад – Кримського мосту. Тобто Росія може підірвати мостові опори, зухвало звинувачуючи в цьому Україну.
Важливо – Росія може підірвати Кримський міст, щоб почати нову агресію проти України, – InformNapalm: