Хоч справи розглядали у двох різних так званих "судах" окупантів, усі четверо отримали однакові запобіжні заходи. Прихвосні росіян не зважали на прохання захисту залишити активістів під домашнім арештом.

Детально Повезли до ФСБ: в окупованому Криму затримали 4 кримських татар

Захист просив залишити чоловіків під домашнім арештом, посилаючись на позитивну характеристику затриманих та відсутність наміру до втечі,

– йдеться у повідомленні "Кримської солідарності".

Київський районний суд Сімферополя заарештував до 7 квітня Марлена Мустафаєва та Аметхана Абдулвапова. Їх утримуватимуть у СІЗО №1 Сімферополя. Ленінський районний суд Севастополя залишив під арештом Ансара Османова та Ернеста Сейтосманова до 6 квітня. На час слідства вони будуть у СІЗО.

Обшуки почали зрання, з адвокатами зв'язку не було

Родичі кримських татар, яких 9 лютого затримали російські силовики, розповіли, що обшуки почалися з 4 ранку. Їх позбавили мобільного зв'язку та можливості звернутися до адвокатів.

Дружина затриманого Ансара Османова Мер'єм стверджує, що російські силовики підкинули книжки під час ранкового обшуку.



Під час обшуків силовики "підкидали" речі / Фото "Кримської солідарності"

У "Кримській солідарності" повідомляють, що затримані Ансар Османов, Ернест Сейтосманов та Марлен Мустафаєв є активістами, котрі відвідували судові процеси у сфабрикованих Росією справах кримських мусульман.

Тим часом окупантська ФСБ стверджує, що затримані належали до руху "Хізб ут-Тахрір" та здійснювали "антиконституційну діяльність". Попри дозволеність цієї організації у світі, у Росії її вважають терористичною.

Свіжі обшуки у кримських татар: головне

У Криму вранці 9 лютого у будинках кримських татар російські силовики провели обшуки.

Після них були затримані Ансар Османов, Аметхан Абдулвапов, Марлен Мустафаєв, Ернест Сейтосманов.

Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя після затримань та обшуків російськими силовиками відкрила кримінальне провадження. Йдеться про статтю щодо порушення недоторканності житла.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джаппарова закликала Росію "забратися з Криму" і звільнити всіх громадян України, яких незаконно утримують.

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