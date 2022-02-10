Хоч справи розглядали у двох різних так званих "судах" окупантів, усі четверо отримали однакові запобіжні заходи. Прихвосні росіян не зважали на прохання захисту залишити активістів під домашнім арештом.
Детально Повезли до ФСБ: в окупованому Криму затримали 4 кримських татар
Захист просив залишити чоловіків під домашнім арештом, посилаючись на позитивну характеристику затриманих та відсутність наміру до втечі,
– йдеться у повідомленні "Кримської солідарності".
Київський районний суд Сімферополя заарештував до 7 квітня Марлена Мустафаєва та Аметхана Абдулвапова. Їх утримуватимуть у СІЗО №1 Сімферополя. Ленінський районний суд Севастополя залишив під арештом Ансара Османова та Ернеста Сейтосманова до 6 квітня. На час слідства вони будуть у СІЗО.
Обшуки почали зрання, з адвокатами зв'язку не було
Родичі кримських татар, яких 9 лютого затримали російські силовики, розповіли, що обшуки почалися з 4 ранку. Їх позбавили мобільного зв'язку та можливості звернутися до адвокатів.
Дружина затриманого Ансара Османова Мер'єм стверджує, що російські силовики підкинули книжки під час ранкового обшуку.
Під час обшуків силовики "підкидали" речі / Фото "Кримської солідарності"
У "Кримській солідарності" повідомляють, що затримані Ансар Османов, Ернест Сейтосманов та Марлен Мустафаєв є активістами, котрі відвідували судові процеси у сфабрикованих Росією справах кримських мусульман.
Тим часом окупантська ФСБ стверджує, що затримані належали до руху "Хізб ут-Тахрір" та здійснювали "антиконституційну діяльність". Попри дозволеність цієї організації у світі, у Росії її вважають терористичною.
Свіжі обшуки у кримських татар: головне
- У Криму вранці 9 лютого у будинках кримських татар російські силовики провели обшуки.
- Після них були затримані Ансар Османов, Аметхан Абдулвапов, Марлен Мустафаєв, Ернест Сейтосманов.
- Прокуратура Автономної Республіки Крим та Севастополя після затримань та обшуків російськими силовиками відкрила кримінальне провадження. Йдеться про статтю щодо порушення недоторканності житла.
- Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джаппарова закликала Росію "забратися з Криму" і звільнити всіх громадян України, яких незаконно утримують.
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