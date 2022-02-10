Хотя дела рассматривали в двух разных так называемых "судах" оккупантов, все четверо получили одинаковые меры пресечения. Прихвостни россиян не считались с просьбой защиты оставить активистов под домашним арестом.
Детально Повезли в ФСБ: в оккупированном Крыму задержали 4 крымских татар
Защита просила оставить мужчин под домашним арестом, ссылаясь на положительную характеристику задержанных и отсутствие намерения к побегу,
– говорится в сообщении "Крымской солидарности".
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 7 апреля Марлена Мустафаева и Аметхана Абдулвапова. Их будут содержать в СИЗО №1 Симферополя. Ленинский районный суд Севастополя отправил под арест Ансара Османова и Эрнеста Сейтосманова до 6 апреля. На время следствия они будут в СИЗО.
Обыски начали с утра, с адвокатами связи не было
Родственники крымских татар, которых 9 февраля задержали российские силовики, рассказали, что обыски начались с 4 утра. Их лишили мобильной связи и возможности обратиться к адвокатам.
Супруга задержанного Ансара Османова Мерьем утверждает, что российские силовики подбросили книги во время утреннего обыска.
Во время обысков силовики "подбрасывали" вещи / Фото "Крымской солидарности"
В "Крымской солидарности" сообщают, что задержанные Ансар Османов, Эрнест Сейтосманов и Марлен Мустафаев являются активистами, посещавшими судебные процессы по сфабрикованным Россией делам крымских мусульман.
Между тем, оккупантская ФСБ утверждает, что задержанные принадлежали к движению "Хизб ут-Тахрир" и осуществляли "антиконституционную деятельность". Несмотря на разрешенность этой организации в мире, в России она считается террористической.
Свежие обыски у крымских татар: главное
- В Крыму утром 9 февраля в домах крымских татар российские силовики провели обыски.
- После них были задержаны Ансар Османов, Аметхан Абдулвапов, Марлен Мустафаев, Эрнест Сейтосманов.
- Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя после задержаний и обысков российскими силовиками открыла уголовное производство. Речь идет о статье о нарушении неприкосновенности жилья.
- Первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова призвала Россию "уйти прочь из Крыма" и освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.
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