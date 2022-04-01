От мощности взрыва аж приседаешь, – журналистка об ударе по Харькову

В Харькове люди активно возвращаются к работе. Однако оккупанты не перестают атаковать город, на этот раз мощный взрыв произошел в центре.

Об этом в эфире 24 канала рассказала журналистка из Харькова. По ее словам, российские воины нанесли ракетный удар по Харькову 31 марта.

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"Один ракетный удар вчера (31 марта – 24 канал) был в центре Харькова, место не сообщаю. Но мы по работе находились именно в центре и почувствовали очень мощный взрыв, звук. От этого даже приседаешь", – сообщила журналистка.

Согласно ее информации, взрыв был далеко, однако из-за него даже сработала сигнализация, удар был сильным.

В то же время оккупанты в течение суток обстреливали Харьковскую область. По данным корреспондентки, больше всего россияне применяли "Грады".

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