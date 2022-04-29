От начала вторжения и по сей день: хроники борьбы стальных азовцев за Мариуполь
Источник:телеграм "Азова"
Россияне планировали захватить Мариуполь за 3 дня. Полк "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника. Защитников города уже прозвали стальными.
Число группировки врага превышало 14 тысяч военнослужащих. У оккупантов были многотонные бомбы и корабельная артиллерия.
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"Азов" нанес серьезные потери оккупантам
Да, азовцы стали между врагом и всей Украиной. С начала нападения России они ликвидировали:
- По подтвержденной информации, 1157 живой силы противника. По неподтвержденным данным, еще 840 оккупантов.
- Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным).
Кроме того, воины уничтожили много вражеской техники:
- танки – 49 уничтожено и 29 повреждено;
- БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено;
- БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено;
- БМД – 5 уничтожено;
- Катер "Раптор" – 1 уничтожен;
- СУ-25 – 1 поврежден;
- ББМ "Тайфун" – 2 уничтожено, 2 повреждено;
- "Тигр" – 3 уничтожено, 2 повреждено;
- "Рысь" – 2 уничтожено, 2 повреждено;
- Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено.
Смотрите хроники обороны Мариуполя:
Что сейчас происходит в Мариуполе
Ситуация в Мариуполе остается очень сложной, город в осаде уже второй месяц. Благодаря усилиям украинских защитников до сих пор держится "Азовсталь". Там находятся сотни гражданских и сотни раненых. Каждый день россияне наносят десятки ударов по заводу.
Украина требует от захватчиков предоставить 2 гуманитарных коридора из Мариуполя: один – из "Азовстали", другой – из самого города.
Интересно – Часть войск России отходит от Мариуполя, – Пентагон: