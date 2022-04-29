От начала вторжения и по сей день: хроники борьбы стальных азовцев за Мариуполь

Россияне планировали захватить Мариуполь за 3 дня. Полк "Азов" принял неравный бой с превосходящими силами противника. Защитников города уже прозвали стальными.

Число группировки врага превышало 14 тысяч военнослужащих. У оккупантов были многотонные бомбы и корабельная артиллерия.

К теме В Донецкой области продолжаются постоянные обстрелы, "Азовсталь" держится

"Азов" нанес серьезные потери оккупантам

Да, азовцы стали между врагом и всей Украиной. С начала нападения России они ликвидировали:

По подтвержденной информации, 1157 живой силы противника. По неподтвержденным данным, еще 840 оккупантов.

Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3150 – по неподтвержденным данным).

Кроме того, воины уничтожили много вражеской техники:

танки – 49 уничтожено и 29 повреждено;

БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено;

БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено;

БМД – 5 уничтожено;

Катер "Раптор" – 1 уничтожен;

СУ-25 – 1 поврежден;

ББМ "Тайфун" – 2 уничтожено, 2 повреждено;

"Тигр" – 3 уничтожено, 2 повреждено;

"Рысь" – 2 уничтожено, 2 повреждено;

Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено.

Смотрите хроники обороны Мариуполя:

Что сейчас происходит в Мариуполе

Ситуация в Мариуполе остается очень сложной, город в осаде уже второй месяц. Благодаря усилиям украинских защитников до сих пор держится "Азовсталь". Там находятся сотни гражданских и сотни раненых. Каждый день россияне наносят десятки ударов по заводу.

Украина требует от захватчиков предоставить 2 гуманитарных коридора из Мариуполя: один – из "Азовстали", другой – из самого города.

Интересно – Часть войск России отходит от Мариуполя, – Пентагон: