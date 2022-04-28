Взрывы раздались около 23:00. В здании Херсонского горсовета в результате этого вылетели стекла в окнах.

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В сети обнародовали видео последствий взрыва в здании горсовета.

Несколько дней назад российские военные захватили помещение Херсонского городского совета. После этого они сняли украинскую символику, оставив только герб города.

Что известно о взрывах в Херсоне

Местные жители сообщили, что оккупанты начинали обстрел Херсона прямо из других жилых районов. Тогда раздались мощные взрывы. В соцсетях пишут, что позже перестали работать российские телеканалы.

Однако это похоже на провокацию россиян. Ведь пропагандисты написали о взрывах в Херсоне в 21:15, хотя на самом деле сами взрывы были позже – около 22:50.

К слову, россияне планировали 27 апреля провести так называемый "референдум" в Херсоне – по аналогии со сценарием "квазиреспублик" на Донбассе. Однако перенесли его на середину мая. Президент Владимир Зеленский отметил, что "референдум" в Херсоне поставит точку на переговорном процессе.

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