Вибухи пролунали близько 23:00. У будівлі Херсонської міськради внаслідок цього повилітало скло у вікнах.

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В мережі оприлюднили відео наслідків вибуху у будівлі міськради.



Додамо, що кілька днів тому російські військові захопили приміщення Херсонської міської ради. Після цього вони зняли українську символіку, залишивши лише герб міста.

Що відомо про вибухи у Херсоні

Місцеві жителі повідомили, що окупанти починали обстріл Херсона прямо з інших житлових районів. Тоді пролунали потужні вибухи. У соцмережах пишуть, що опісля перестали працювати російські телеканали.

Проте це схоже на провокацію росіян. Адже пропагандисти записали про вибухи у Херсоні о 21:15, хоча насправді самі вибухи були пізніше – близько 22:50.

До слова, росіяни планували 27 квітня провести так званий "референдум" у Херсоні – за аналогом сценарію "квазіреспублік" на Донбасі. Проте перенесли його на середину травня. Президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що "референдум" у Херсоні поставить крапку на переговорному процесі.

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