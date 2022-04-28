Гранати летіли просто у людей

Четверо людей зазнали травм та опіків. Про це в ефірі 24 каналу розповів глава Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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За його словами, рашисти кидали гранати просто у людей. Одна потрапила в ногу людині, довелося витягувати на місці. Однак одразу цього зробити не вдалося, оскільки сльозогінний газ роз'їдав очі.

Люди втрачали свідомість. Однак пораненого евакуювала швидка допомога,

– розповів Хлань.

Інша жінка має страшні опіки тіла. Ще двоє теж постраждали.

"Тепер росіяни почали використовувати це не як попереджувальну зброю, як раніше, коли стріляли в повітря. Вони вже стріляють просто в людей, кидають гранати. Це безсилля і злість від того, що жоден їхній план не може реалізуватись", – додав він.

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