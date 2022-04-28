Відстань між населеними пунктами понад 225 кілометрів. Цю героїчну історію в ефірі 24 каналу розповів наш кореспондент із Запоріжжя.
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Чоловік прийшов до запорізького центру для біженців у середу, 27 квітня.
За його словами, він йшов під обстрілами і між мінами. Ризикував, щоб врятувати себе та собаку від російської окупації та бути на безпечній території України.
Це випадок, який бере за душу,
– сказав кореспондент.
Як розповів сам чоловік, він побачив, що з Маріуполя ніхто його не вивезе, бо усе заблоковано, він вирішив вирушити пішки сам.
Собачку звати Жужа / Фото з фейсбуку Маші Української
Чоловік 5 діб ішов пішки через мінні поля / Фото з фейсбуку Маші Української
Чоловік взяв з собою лише візок / Фото з фейсбуку Маші Української