Расстояние между населенными пунктами более 225 км. Эту героическую историю в эфире 24 канала рассказал наш корреспондент из Запорожья.

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Мужчина пришел в запорожский центр для беженцев в среду, 27 апреля.

По его словам, он шел под обстрелами между минами. Рисковал, чтобы спасти себя и собаку от российской оккупации и быть на безопасной территории Украины.

Это случай, который берет за душу,

– сказал корреспондент.

Как рассказал сам мужчина, он увидел, что из Мариуполя никто его не вывезет, потому что все заблокировано, он решил отправиться пешком сам.



Собачку зовут Жужа Фото из фейсбука Маши Украинской



Мужчина 5 суток шел пешком через минные поля / Фото с фейсбука



Мужчина взял с собой только тележку / Фото из фейсбука Маши Украинской