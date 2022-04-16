От победы Украины зависит, каким будет мир – The Economist

Украина уже 52-й день титанически противостоит агрессии России. И именно от победы нашего государства будет зависеть судьба не только нашего государства, но и всего мира. Ведь оно покажет, как он должен работать.

Ряд развивающихся стран либо поддерживают действия России либо занимают нейтральную позицию. США и другие члены НАТО объединились, чтобы противостоять действиям страны-агрессора.

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Лишь треть мира открыто осуждает действия России

Отметим, что 2 марта 141 страна осудила вторжение России на территорию Украины. Об этом свидетельствует голосование ООН. В нем пять стран были против и еще 35 воздержались. На самом же деле, отмечают аналитики, ситуация более сложная.

В странах, открыто осуждающих действия страны-агрессора, живет только треть населения мира. И большинство из этих стран западные.

Еще третья часть придерживается нейтральной позиции. Речь идет об Индии, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Остальные поддерживают российское вторжение. Так, например, тот же Китай использует российские нарративы о биологическом оружии, которое Украина якобы создает по заказу США.

Китай и Россия говорят об упадке Запада

Так, предыдущий президент США Дональд Трамп всячески презирал союзников Америки. А Европейский союз часто был поглощен собственными проблемами. В частности, из-за Brexit и выхода Великобритании.

Аналитики утверждают, что в бедных странах Америку и ее союзников считают корыстными. Мол, они требуют солидарности тогда, когда им это выгодно, и отворачиваются, когда что-то идет не так. Неоднозначно отношение также и к Европе, которая, по мнению многих, лицемерна. Она охотно принимает беженцев из Украины, чего не скажешь о тех, кто бежал от войны в Сирии.

Украина показала миру лицо настоящего зла

Пока Европа выражает свою обеспокоенность, а развивающиеся страны поддерживают войну с Украиной, наше государство показывает настоящее лицо зла. Владимир Путин может еще раз заявлять о "спецоперации", но весь мир наконец-то увидел зверства, которые он несет. И хотя президент России убежден, что НАТО пытается напасть на его страну, именно Альянс приютил у себя те государства, которым раньше удалось вырваться от советской тирании.

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Путин знает, что война идет не только в поле боя. Удачное применение силы – основа структуры геополитики. Если Россия будет преобладать над Украиной, то это неизбежно повлияет на остальной мир. Речь идет и о торговле, и о договорах, и о международном праве. Весь мир вынужден будет вращаться вокруг России.

Такое расклад сил может подойти Китаю. Эта страна пытается подмять под себя мир, чтобы доминировать в своей сфере влияния. Но это могут резко отрицательно воспринять лидеры стран, желающих процветания собственному народу.

Украина – маяк демократии

Обозреватели подчеркивают, что он так же несовершенен, как и Запад. Но он дает каждому свободу и надежду. Поэтому развивающиеся страны не должны отказываться от этой несовершенной системы. Они должны защищать ее от Владимира Путина, высказаться против войны и помочь Украине противостоять тирании.

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