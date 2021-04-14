На заседании ОБСЕ от России требовали объяснить скопление войск возле украинских границ
Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Соединенные Штаты обратились к России с требованием объяснить свою военную активность возле границ Украины.
Источник:"Радио Свобода"
Американская представительница обратила внимание, что Кремль "нарисовал картину" ухудшения ситуации на Донбассе еще до того, как она действительно ухудшилась. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", в распоряжении которого есть аудиозапись собрания.
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Несмотря на попытки России убедить нас, нет никаких доказательств, что Киев планирует широкомастштабну военную операцию. Мы не так уверены касательно Москвы,
– сказал она.
Дипломат отметила, что Украина не предпринимала никаких шагов, которые могли бы спровоцировать Россию на эскалацию напряжения.
Со своей стороны украинский представитель поинтересовался, когда российские военные и техника вернутся на свои исходные места размещения и почему Москва не сообщила о своих обучениях в соответствии с Венским документом.
Зато представительница России попыталась оправдать агрессивные действия Кремля, заявив, что ее страна "не ведет любой военной деятельности, о которой необходимо предоставлять информацию в рамках Венского документа".
Обострение на Донбассе: коротко
- В марте главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.
- По данным разведки, Кремль готовится к эскалации на Донбассе.
- США отреагировали на действия страны-агрессора и привели свои войска в Европе в максимальную готовность.
Что такое Венский документ
Это соглашение, которое подписали страны-участницы ОБСЕ. Его цель – реализация мер доверия и безопасности в Европе.
Согласно документу, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом в отношении любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил.
Говорится прежде всего о случаях, когда армия находится за пределами ее обычного местоположения в мирное время.
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