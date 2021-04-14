Во время заседания Постоянного совета ОБСЕ Соединенные Штаты обратились к России с требованием объяснить свою военную активность возле границ Украины.

Американская представительница обратила внимание, что Кремль "нарисовал картину" ухудшения ситуации на Донбассе еще до того, как она действительно ухудшилась. Об этом сообщает издание "Радио Свобода", в распоряжении которого есть аудиозапись собрания.

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Несмотря на попытки России убедить нас, нет никаких доказательств, что Киев планирует широкомастштабну военную операцию. Мы не так уверены касательно Москвы,

– сказал она.

Дипломат отметила, что Украина не предпринимала никаких шагов, которые могли бы спровоцировать Россию на эскалацию напряжения.

Со своей стороны украинский представитель поинтересовался, когда российские военные и техника вернутся на свои исходные места размещения и почему Москва не сообщила о своих обучениях в соответствии с Венским документом.

Зато представительница России попыталась оправдать агрессивные действия Кремля, заявив, что ее страна "не ведет любой военной деятельности, о которой необходимо предоставлять информацию в рамках Венского документа".

Обратите внимание! Украина 7 апреля активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.