От рук оккупанта погибла военнослужащая из Житомирщины Александра Бургарт

В результате обстрела российских войск погибла военнослужащая из Житомирщины Александра Бургарт. Девушке было всего 22 года.

Информацию о гибели военнослужащей разместил на своей странице в фейсбуке Андрушевский городской совет.

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22-летняя Александра была выпускницей Андрушевской гимназии. В 2021 году окончила военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут.

Военнослужащая защищала Украину в 19-й отдельной ракетной бригаде "Святая Варвара". Вместе с ней погибли за Украину восемь Героев из Хмельницкой области,

– говорится в сообщении.

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