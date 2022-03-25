От рук оккупантов погибли уже 135 украинских детей

Из-за вооруженной агрессии России в Украине по состоянию на 25 марта погибли уже 135 детей. Кроме того, еще 184 – получили ранения.

Государство-агрессор продолжает совершать на территории Украины военные преступления, в частности убивая невинных украинских детей.

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Жертвами агрессии России уже стали 135 детей

По состоянию на утро 25 марта в Украине из-за вооруженной агрессии России погибли 135 детей, еще 184 – получили ранения.

Больше всего детей пострадали в следующих областях:

Киевской – 64,

Харьковской – 44,

Донецкой – 46,

Черниговской – 34,

Николаевский – 25,

Запорожской – 26,

столице – 16,

Житомирской – 15,

Херсонской – 15,

Сумской – 14.

Пострадавшие и погибшие 24 марта

В результате ожесточенных боев среди города в Рубежном Луганской области погибли 2 детей.

Кроме того, 24 марта из-за обстрела россиянами села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области получили ранения двое детей 6 и 13 лет.

В тот же день в селе Обильное Мелитопольского района Запорожской области трое подростков – 13, 14 и 15 лет подорвались на мине. Их госпитализировали в мелитопольскую больницу. Один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Россияне разрушают школы

Из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждены уже 566 учебных заведений, 73 из них – разрушены полностью. Повреждения и разрушения получили более 230 школ и 155 детских садов.

Наихудшая ситуация в таких областях:

Донецкой,

Харьковской,

Николаевской,

Сумской,

Киевской,

Херсонской,

Черниговской,

городе Киев.

Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, среди которых лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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