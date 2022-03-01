От США будет больше и санкций, и оружия, – Блинкен пообещал по телефону Кулебе новую помощь

Дмитрий Кулеба попросил у США больше санкций и оружия для борьбы с российскими оккупантами. Блинкен пообещал предоставить.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 1 марта. Он пообщался с госсекретарем США по телефону.

Интересно В Болгарии уволили министра обороны из-за непризнания войны в Украине

"Энтони Блинкен заверил в незыблемой поддержке со стороны США", – заметил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что наше государство стремится к миру. Однако пока на нас нападает Россия, нужно вводить больше санкций. Украине тоже нужно оружие.

Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги,

– резюмировал Кулеба.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!