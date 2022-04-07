Не покинули город только те люди, которые не имели финансов или не знали, куда им выезжать. Об этом рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Чтобы быть объективными, от трети до половины (человек – 24 канал) Поехали. Думаю, что это больше зависело от возможностей людей. Это разумно и логично", – подчеркнул Ким.

Остались те, кому нужно кормить семью

Он пояснил, если у людей была возможность (запас денег и место, где можно было провести от 2 месяцев до года), они уехали.

Однако если людям некуда ехать, нужно работать, кормить семьи (они остались – 24 канал),

– заметил Ким.

Важно, жителей Луганщины в очередной раз призвали покинуть область. Главы ОВА Сергей Гайдай отметил, что шансов выжить с каждым днем становится все меньше.

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