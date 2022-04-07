Не покинули місто тільки ті люди, які не мали фінансів чи не знали, куди їм виїжджати. Про це розповів глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Щоб бути об'єктивними, від третини до половини (осіб – 24 канал) поїхали. Думаю, що це більше залежало від можливостей людей. Це розумно і логічно", – наголосив Кім.

Залишились ті, кому потрібно годувати сім'ю

Він пояснив, якщо в людей була можливість (запас грошей та місце, де можна було провести від 2 місяців до року), вони виїхали.

Однак якщо людям немає куди їхати, потрібно працювати, годувати родини (вони залишились – 24 канал),

– зауважив Кім.

Важливо, мешканців Луганщини вкотре закликали покинути область. Очільника ОВА Сергій Гайдай наголосив, що шансів вижити з кожним днем стає все менше.

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