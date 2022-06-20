Об этом в интервью рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что уничтоженную российскую технику будут возить по европейским городам.

Читайте также 210 видов запрещенного оружия по Украине и ликвидация врага на Юге: основное за 117 день войны

Генералы России хотят видеть свои танки в Лиссабоне

Алексей Резников подчеркнул, что недостаточно отстранить от власти Владимира Путина. К сожалению, это не прекратит войну. Все потому, что Украину ненавидит в России не только ее диктатор, но и вся политическая верхушка. Более того, он убежден, что генералы страны-агрессорки хотели бы войти танками в Лиссабон.

И мы поможем в этом, чтобы российские танки были в Европе, но как лом. Мы планируем провести выставки уничтоженной российской техники. Начнем с Варшавы, а затем – Берлин, Париж, Мадрид и наконец – Лиссабон,

– подчеркнул Резников.

Кстати, враг ежедневно теряет как живую силу, так и технику в войне против Украины. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать около 34 тысяч оккупантов. И эта цифра только растет.

За минувшие сутки уничтожили 200 кафиров

Наши защитники и защитницы за прошедшие сутки ликвидировали 200 российских бойцов. А вот с начала полномасштабного вторжения удалось присоединить в ряды "двухсотых" 33 800 захватчиков .

Данные Генштаба свидетельствуют также об уничтоженной вражеской технике. В металлолом уже превратили 1477 танков, 3588 боевых бронированных машин, 749 артиллерийских систем, 238 реактивных систем залпового огня, 98 единиц средств ПВО.

А еще на балансе врага стало на 216 самолетов, 181 вертолет, 601 БпЛА оперативно-тактического уровня, 130 крылатых ракет, 14 судов, 2527 автомобилей и автоцистерн, а также 55 единиц спецтехники меньше.

Россияне пока гуманно относятся к военнопленным

Что касается обмена военнопленными, то Алексей Резников убежден в наличии подходящей возможности. Более того, российская сторона сейчас придерживается норм содержания. Напомним, что они прописаны в конвенции о гуманном отношении к попавшим в плен военным.

Но он не знает точно, сколько времени россияне будут готовы так себя вести. Кроме того, он добавил, что Украина продолжает вести переговоры со страной-агрессоркой по освобождению из плена защитников "Азовстали".

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба: смотрите видео