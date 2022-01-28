На месте происшествия несколько часов подряд работают сотрудники ГСЧС. Они делают все возможное, чтобы укрепить несущие балки со второго на третий этаж.

Важно В Запорожье в многоквартирном доме произошел взрыв, есть жертва

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