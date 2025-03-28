В центре новой айдентики – трансформация символа компании. Привычная фирменная звезда Киевстар стала цветком – символом восстановления и надежды, информирует 24 Канал.

Будет интересно Разминирование станет более безопасным: Киевстар и "Вернись живым" передали оборудование саперам

Цель этих изменений – не только освежить визуальное восприятие, а быть ближе к детям и их потребностям. "Детская надежда" – это не просто проект, это движение, объединяющее усилия ради яркого и полного надежды детства. Мы стремимся, чтобы новая айдентика отражала эту миссию и вдохновляла больше людей на добрые дела. Вместе мы можем подарить детям шанс на здоровое будущее – каждый вклад имеет значение,

– комментирует Юрий Чорненький, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций Киевстар.



Помощь онкобольным детям / Фото Киевстар

Обновленная айдентика несет в себе не только стиль, но и символизм – каждое направление помощи получило свой уникальный цвет, что отражает цель проекта. Благодаря этому "Детская надежда" стала более понятной и персонализированной для каждого, кто хочет сделать свой вклад в доброе дело:

Онкология: цвет направления нежно-розовый, символизирующий спокойствие и поддержку для детей, которые проходят сложное лечение от онкологических заболеваний. Приобщиться к помощи онкобольным детям.

Кардиология: пастельный красный олицетворяет энергию и жизненную силу, необходимую для восстановления сердца. Приобщиться к помощи детям с заболеваниями сердца.

Ожоговые травмы – теплый оранжево-коричневый цвет вызывает ощущение комфорта и безопасности для детей, которые проходят реабилитацию после тяжелых ожогов. Приобщиться к помощи детям с ожогами.



Помощь детям с ожогами / Фото Киевстар

Обновленный стиль также включает новых бренд-персонажей "Старзики", созданных на основе логотипа. Это те же звезды, но с большим количеством лучей, которые могут менять форму в зависимости от композиционных потребностей или для передачи определенной эмоции. Чтобы сделать персонажей более живыми и выразительными, им добавляют мимику, движения и другие графические детали – улыбки, глаза, жестикулирующие руки или динамические линии. Это позволяет каждому герою передавать различные эмоции: радость, заботу, вдохновение или поддержку.

Над обновлением ребрендинга благотворительного проекта работала маркетинговая и КСО – команды Киевстар совместно с креативным агентством I AM IDEA.



Помощь детям с болезнями сердца / Фото Киевстар

Абоненты Киевстар уже почти 7 лет поддерживают инициативу через благотворительные SMS, и за это время нам удалось собрать более 51 миллиона гривен на помощь детям. Верим, что обновленный весенний образ инициативы вдохновит еще больше людей дарить надежду тем, кто в ней больше всего нуждается. Поэтому вместе с нашим надежным партнером – платформой dobro.ua – мы продолжаем развивать проект и поддерживать медицинскую систему страны,

– комментирует Олеся Оленицкая, Директор по корпоративным связям Киевстар.

Каждый может стать частью большого дела и подарить детям шанс на здоровое будущее. Приобщиться к благотворительной инициативе "Детская надежда" можно по ссылке. Вместе мы можем сделать еще больше для тех, кто в этом нуждается.