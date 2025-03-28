В центрі нової айдентики – трансформація символу компанії. Звична фірмова зірка Київстар стала квіткою – символом відновлення та надії, інформує 24 Канал.

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Мета цих змін – не лише освіжити візуальне сприйняття, а бути ближчим до дітей та їхніх потреб. "Дитяча надія" – це не просто проєкт, це рух, що об'єднує зусилля заради яскравішого та сповненого надії дитинства. Ми прагнемо, щоб нова айдентика відображала цю місію та надихала більше людей на добрі справи. Разом ми можемо подарувати дітям шанс на здорове майбутнє – кожен внесок має значення,

– коментує Юрій Чорненький, керівник департаменту маркетингових комунікацій Київстар.



Допомога онкохворим дітям / Фото Київстар

Оновлена айдентика несе в собі не лише стиль, а й символізм – кожен напрям допомоги отримав свій унікальний колір, що відображає мету проєкту. Завдяки цьому "Дитяча надія" стала більш зрозумілою та персоналізованою для кожного, хто хоче зробити свій внесок у добру справу:

Онкологія: колір напряму ніжно-рожевий, що символізує спокій і підтримку для дітей, які проходять складне лікування від онкологічних захворювань. Долучитися до допомоги онкохворим дітям.

Кардіологія:пастельний червоний уособлює енергію та життєву силу, необхідну для відновлення серця. Долучитися до допомоги дітям із захворюваннями серця.

Опікові травми – теплий помаранчево-коричневий колір викликає відчуття комфорту та безпеки для дітей, які проходять реабілітацію після важких опіків. Долучитися до допомоги дітям з опіками.



Допомога дітям з опіками / Фото Київстар

Оновлений стиль також включає нових бренд-персонажів "Старзіки", що створені на основі логотипа. Це ті самі зірки, але з більшою кількістю променів, які можуть змінювати форму залежно від композиційних потреб або для передання певної емоції. Щоб зробити персонажів більш живими та виразними, їм додають міміку, рухи та інші графічні деталі – усмішки, очі, жестикулюючі руки чи динамічні лінії. Це дозволяє кожному герою передавати різні емоції: радість, турботу, натхнення чи підтримку.

Над оновленням ребрендингу благодійного проєкту працювала маркетингова та КСВ – команди Київстар спільно з креативною агенцією I AM IDEA.



Допомога дітям з хворобами серця / Фото Київстар

Абоненти Київстар вже майже 7 років підтримують ініціативу через благодійні SMS, і за цей час нам вдалося зібрати понад 51 мільйон гривень на допомогу дітям. Віримо, що оновлений весняний образ ініціативи надихне ще більше людей дарувати надію тим, хто її найбільше потребує. Тож разом із нашим надійним партнером – платформою dobro.ua – ми продовжуємо розвивати проєкт і підтримувати медичну систему країни,

– коментує Олеся Оленицька, Директорка з корпоративних зв’язків Київстар.

Кожен може стати частиною великої справи та подарувати дітям шанс на здорове майбутнє. Долучитися до благодійної ініціативи "Дитяча надія" можна за посиланням. Разом ми можемо зробити ще більше для тих, хто цього потребує.