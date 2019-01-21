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      От алкогольного отравления спасали пивом: неожиданная история спасения пациента во Вьетнаме

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      Во Вьетнаме пациента спасли пивом
      Во Вьетнаме пациента спасли пивом / Фото из свободных источников

      Во Вьетнаме врачи спасли пациента от алкогольной интоксикации довольно странным способом. Чтобы помочь мужчине, врачам пришлось влить в него 4,5 литра пива.

      Об этом пишет Daily Mail.

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      Известно, что в одну из больниц провинции Куангчи скорая доставила 48-летнего пациента в тяжелом состоянии. Из-за отравления некачественным алкоголем уровень метанола в его крови превышал норму в 1119 раз.

      Врачи решили, что необходимо дать пациенту антидот метанола – этанол. Для этого они 12 часов давали пациенту по одной маленькой банке пива в час. Одновременно они проводили гемодиализ, чтобы очистить кровь от токсинов. В результате процедур пациент пришел в сознание, а уже через три недели он полностью выздоровел.

      Врач объяснил, что желудок и кишечник человека продолжают выделять алкоголь в кровь, даже если человек находится в бессознательном состоянии или прекратил пить, поэтому некоторое время уровень алкоголя в организме продолжает расти.

      Отметим, что алкоголь может поступать в организм человека в двух формах – в виде этилового или метилового спирта. Человеческая печень в первую очередь расщепляет этанол. Поэтому врачи и выбрали такой метод лечения.

      Теги: Курьезные новости Больница Вьетнам Алкоголь
      Источник: 24 Канал
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