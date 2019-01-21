Від алкогольного отруєння рятували пивом: неочікувана історія порятунку пацієнта у В'єтнамі

У В'єтнамі лікарі врятували пацієнта від алкогольної інтоксикації доволі дивним способом. Аби допомогти чоловіку, лікарям довелося влити в нього 4,5 літра пива.

Про це пише Daily Mail.

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Відомо, що в одну із лікарень провінції Куангчі швидка доставила 48-річного пацієнта у важкому стані. Через отруєння неякісним алкоголем рівень метанолу в його крові перевищував норму в 1119 разів.

Лікарі вирішили, що необхідно дати пацієнту антидот метанолу – етанол. Для цього вони 12 годин давали пацієнту по одній маленькій банці пива на годину. Одночасно вони проводили гемодіаліз, щоб очистити кров від токсинів. В результаті процедур пацієнт прийшов до тями, а вже через три тижні він повністю одужав.

Лікар пояснив, що шлунок і кишечник людини продовжують виділяти алкоголь у кров, навіть якщо людина перебуває у несвідомому стані або припинила пити, тому деякий час рівень алкоголю в організмі продовжує зростати.



Зазначимо, що алкоголь може надходити в організм людини у двох формах – у вигляді етилового чи метилового спирту. Людська печінка в першу чергу розщеплює етанол. Тому лікарі й вибрали такий метод лікування.