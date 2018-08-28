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От чего готовы отказаться россияне в пользу смартфона: шокирующие данные

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Пиня на прошлой неделе побывал в Курске, где непробиваемый фундамент его электората сражался за царские объятия. Другие в дрожащих руках держали смартфоны, чтобы "запечатлеть" Путина и добавить к своей домашней коллекции уникальный снимок. Потому что давно известно, что в каждой российской семье может быть и холодильник пустой, но на стене должен висеть портрет любимого президента.

Ради чего еще россияне готовы голодать – знают цифры.

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25% россиян готовы отказаться от пищи и лекарств в пользу смартфона. 20% – лишили бы себя теплых вещей в холодную погоду. 22% россиян не могут расстаться со смартфоном даже в душе.


Сколько россиян не могут расстаться со смартфоном даже в душе

45% – не в состоянии оставить в покое свой гаджет во время еды. При этом в России более 15,6% всего населения пользуется исключительно мобильным интернетом. Львиная доля из которых бедные слои – жители села. Это больше, чем в Испании (15%), Франции (9,8%) и Великобритании (5%).


Львиная доля пользователей бедные слои населения – жители села

Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.

Теги: Новости России Интернет
Источник: 24 канал
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