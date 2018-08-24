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Сколько россиян никогда не слышали о "Пражской весне": шокирующие цифры

46 Читати новину українською

Накануне чешский парламент принял резолюцию, в которой августовские события 1968 года признал оккупацией. Тогда советские танки по разнарядке из Москвы въехали в Прагу, чтобы прокатиться гусеницами по "социализму с человеческим лицом". И прокатились так, что на тот свет отправилось более 200 человек.

Для адекватной части чехов, куда точно нельзя отнести Милоша Земана, – это трагедия. Прагу подавление реформ отбросило на несколько десятков лет назад. Но каждому "нормальному русскому" – пофиг.

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46 % – столько россиян вообще никогда не слышали про "Пражскую весну". 21 % – слышали или читали об этом что-то. Примерно 36 % россиян уверены, что решение на танках въехать в Прагу было правильным.

21 % – слышали или читали про "Пражскую весну"

23 % заявили, что "Пражская весна" – это попытка переворота чешских политиков, настроенных против Советского союза. Лишь примерно 18 % россиян считают, что в Чехословакии произошло "восстание против режима, установленного СССР". В 2008 году аналогично думали 31 % россиян.

Примерно 18 % считают, что это было "восстание против режима, установленного СССР"

Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите здесь.

Источник: 24 канал
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