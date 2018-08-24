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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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Скільки росіян ніколи не чули про "Празьку весну": шокуючі цифри

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Напередодні чеський парламент ухвалив резолюцію, у якій серпневі події 1968 року визнав окупацією. Тоді радянські танки за рознарядкою з Москви в'їхали у Прагу, щоб прокотитися гусеницями по "соціалізму з людським обличчям". І прокотилися так, що на той світ відправилося більше 200 людей.

Для адекватної частини чехів, куди точно не можна віднести Мілоша Земана, – це трагедія. Прагу придушення реформ відкинуло на кілька десятків років назад. Але кожному "нормальному русскому" – пофіг. 

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46 % – стільки росіян взагалі ніколи не чули про "Празьку весну". 21 % – чули або читали про це щось. Приблизно 36 % росіян впевнені, що рішення на танках в'їхати до Праги було правильним.


21 % – чули або читали про "Празьку весну"

23 %  заявили, що "Празька весна" – це спроба перевороту чеських політиків, налаштованих проти Радянського союзу. Лише приблизно 18 % росіян вважають, що в Чехословаччині відбулося "повстання проти режиму, встановленого СРСР". У 2008 році аналогічно думали 31 % росіян. 


Приблизно 18 % вважають, що це було "повстання проти режиму, встановленого СРСР"

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" дивіться тут.

Джерело: 24 канал
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