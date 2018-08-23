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Скільки відсотків росіян попросили громадянство в Ізраїлю: неочікувані дані

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На початку червня російський шоумен Іван Ургант ледь не перетворився "ворога номер один", прийнявши ізраїльське громадянство, після чого довелось виправдовуватися та зізнавтися в безмежній любові до Батьківщини.

Власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович після того як став ізраїльтянином звільнився від податків на 10 років, а заодно й отримав можливість в'їжджати в улюблену Великобританію без візи. Росіяни вирішили брати з них приклад і всі кинулися за таким же громадянством.

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У 4 рази зросла кількість росіян протягом року, які попросили притулку в Ізраїлі. За перше півріччя до азійської країни попросилися 1344 росіянина.

Протягом усього 2016 року число громадян РФ, які виявили таке бажання дорівнювало 635. При цьому в ізраїльских аеропортах відмови у в'їзді в країну отримали 2,2 тисячі росіян через підозри, що їхня мета в'їзду не туристична.

Ізраїль Росія Аналітика
Більше ніж 2 тисячі росіян не впустили через підозри

Водночас туристичний потік до Ізраїлю у 2017–2018 році зріс на 40%, країну відвідали понад 397 тисяч росіян.

Росія Ізраїль Громадянство Ургант
Туристичний потік до Ізраїлю

Для в'їзду в Ізраїль росіянам не потрібна віза, а дозволений термін перебування становить 90 днів протягом півроку.
 

Теги: Новини Росії СБУ Новини Ізраїля
Джерело: 24 канал
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