Скільки мільйонів витрачають партії на рекламу: приголомшливі цифри

Знаєте чим прекрасна передвиборча метушня? А тим, що кожен українець відчуває турботу зверху, бо всі кандидати як один милі, добрі, чуйні і розуміючі особи. Але, аби ми почули їхні благі наміри варто піаритись, дуже піаритись, на десятки мільйонів гривень.

31,9 мільйонів – таку суму витратила ВО "Батьківщина" на свою діяльність у другому кварталі цього року (травень-червень).

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З цієї суми на рекламу організації Юлії Тимошенко витрачено майже 25 мільйонів гривень (точніше 24,8 мільйона).



31,9 мільйонів витратила ВО "Батьківщина" на свою діяльність

Найбільше коштів з цієї суми Батьківщина заплатила за рекламу на телебаченні. 20,8 мільйона гривень або ж 78% від усієї суми спрямованої на піар.

Загалом за червень-травень партії освоїли 150,2 мільйона гривень. З них 46,2 реклама на телебаченні, радіо білборди і друковані ЗМІ. Утримання осередків коштувало 27,6 мільйона, а на зарплати партії витратили 22,6 мільйона.



Загалом за червень-травень партії освоїли 150,2 мільйона гривень