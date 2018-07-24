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Скільки політиків піаряться на прихованій рекламі: неочікувані дані

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Юлія Тимошенко запевняла, що усю політичну рекламу варто прибрати з вулиць і телеекранів. Але коли питання стосується особисто Володимирівни – правила гри можна міняти. У тім у плані замовних матеріалів ЮВТ далеко не лідерка.

20% або кожен 5 політичний матеріал з ознаками замовності в онлайн-ЗМІ належить "Опозиційному блоку".

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На другій сходинці – партія Рабіновича і Шуфрича "За життя", яка має близько 10% прихованої реклами.

Партія "Батьківщина" оплачує 6% усіх замовних матеріалів. При цьому на піар Юлії Тимошенко партія витрачає 90% від виділених на приховану рекламу коштів.

На піар Юлії Тимошенко ВО
На піар Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина" витрачає 90% виділених коштів

5% від всієї "політичної джинси" (прихованої реклами) присвячувалось Радикальній партії та Олегу Ляшку, по 4% матеріалів припали на Віктора Медведчука, Віталія Кличка і партію "Наш край".

5% від всієї прихованої реклами присвячувалось Радикальній партії та Олегу Ляшку
5% від всієї прихованої реклами присвячувалось Радикальній партії та Олегу Ляшку

4% матеріалів припали на Віктора Медведчука, Віталія Кличка і партію
 4% матеріалів припали на Віктора Медведчука, Віталія Кличка і партію "Наш край"

Загалом у 70% сайтів новинна стрічка містила замовні матеріали.

Теги: статистика ВО Батьківщина Юлія Тимошенко Олег Ляшко Радикальна партія Вадим Рабінович Нестор Шуфрич Медіа
Джерело: 24 канал
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