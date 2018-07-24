Скільки політиків піаряться на прихованій рекламі: неочікувані дані

Юлія Тимошенко запевняла, що усю політичну рекламу варто прибрати з вулиць і телеекранів. Але коли питання стосується особисто Володимирівни – правила гри можна міняти. У тім у плані замовних матеріалів ЮВТ далеко не лідерка.

20% або кожен 5 політичний матеріал з ознаками замовності в онлайн-ЗМІ належить "Опозиційному блоку".

Читайте також: Скільки громадян України не планує йти на вибори: вражаючі цифри

На другій сходинці – партія Рабіновича і Шуфрича "За життя", яка має близько 10% прихованої реклами.

Партія "Батьківщина" оплачує 6% усіх замовних матеріалів. При цьому на піар Юлії Тимошенко партія витрачає 90% від виділених на приховану рекламу коштів.



На піар Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина" витрачає 90% виділених коштів

5% від всієї "політичної джинси" (прихованої реклами) присвячувалось Радикальній партії та Олегу Ляшку, по 4% матеріалів припали на Віктора Медведчука, Віталія Кличка і партію "Наш край".



5% від всієї прихованої реклами присвячувалось Радикальній партії та Олегу Ляшку



4% матеріалів припали на Віктора Медведчука, Віталія Кличка і партію "Наш край"

Загалом у 70% сайтів новинна стрічка містила замовні матеріали.