Сколько политиков пиарятся на скрытой рекламе: неожиданные данные

Юлия Тимошенко уверяла, что всю политическую рекламу стоит убрать с улиц и телеэкранов. Но когда вопрос касается лично Владимировны – правила игры можно менять. В этом в плане заказных материалов ЮВТ далеко не лидер.

20% или каждый 5 политический материал с признаками заказа в онлайн-СМИ принадлежит "Оппозиционному блоку".

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На второй строчке – партия Рабиновича и Шуфрича "За жизнь", которая имеет около 10% скрытой рекламы.

Партия "Батькивщина" оплачивает 6% от всех заказных материалов. При этом на пиар Юлии Тимошенко партия тратит 90% от выделенных на скрытую рекламу средств.

На пиар Юлии Тимошенко ВО "Батькивщина" тратит 90% выделенных средств

5% от всей "политической джинсы" (скрытой рекламы) посвящалось Радикальной партии и Олегу Ляшко, по 4% материалов пришлись на Виктора Медведчука, Виталия Кличко и партию "Наш край".



5% от всей скрытой рекламы посвящалось Радикальной партии и Олегу Ляшко



4% материалов пришлись на Виктора Медведчука, Виталия Кличко и партию "Наш край"

В целом в 70% сайтов новостная лента содержала заказные материалы.