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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сколько миллионов тратят партии на рекламу: потрясающие цифры

49 Читати новину українською

Знаете чем прекрасная предвыборная суета? А тем, что каждый украинец чувствует заботу сверху, потому что все кандидаты как один милые, добрые, отзывчивые и понимающие лица. Но, чтобы мы услышали их благие намерения, стоит пиариться, очень пиариться, на десятки миллионов гривен.

31,9 миллионов – такую сумму потратила ВО "Батькивщина" на свою деятельность во втором квартале этого года (май-июнь).

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Из этой суммы на рекламу организации Юлии Тимошенко потрачено почти 25 миллионов гривен (точнее 24,8 миллиона).

31,9 мільйонів витратила ВО

31,9 миллионов потратила ВО "Батькивщина" на свою деятельность

Больше всего средств из этой суммы "Батькивщина" заплатила за рекламу на телевидении. 20,8 миллиона гривен или 78% от всей суммы направленной на пиар.

В целом за май и июнь партии освоили 150,2 миллиона гривен. Из них 46,2 реклама на телевидении, радио, билборды и печатные СМИ. Содержание ячеек стоило 27,6 миллиона, а на зарплаты партии потратили 22,6 миллиона.

Загалом за червень-травень партії освоїли 150,2 мільйона гривень
В целом за май-июнь партии освоили 150,2 миллиона гривен

Теги: Новости политики Деньги ВО Батьківщина
Источник: 24 канал
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