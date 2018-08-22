Сколько миллионов тратят партии на рекламу: потрясающие цифры

Знаете чем прекрасная предвыборная суета? А тем, что каждый украинец чувствует заботу сверху, потому что все кандидаты как один милые, добрые, отзывчивые и понимающие лица. Но, чтобы мы услышали их благие намерения, стоит пиариться, очень пиариться, на десятки миллионов гривен.

31,9 миллионов – такую сумму потратила ВО "Батькивщина" на свою деятельность во втором квартале этого года (май-июнь).

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Из этой суммы на рекламу организации Юлии Тимошенко потрачено почти 25 миллионов гривен (точнее 24,8 миллиона).

31,9 миллионов потратила ВО "Батькивщина" на свою деятельность

Больше всего средств из этой суммы "Батькивщина" заплатила за рекламу на телевидении. 20,8 миллиона гривен или 78% от всей суммы направленной на пиар.

В целом за май и июнь партии освоили 150,2 миллиона гривен. Из них 46,2 реклама на телевидении, радио, билборды и печатные СМИ. Содержание ячеек стоило 27,6 миллиона, а на зарплаты партии потратили 22,6 миллиона.



В целом за май-июнь партии освоили 150,2 миллиона гривен