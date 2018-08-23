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Сколько процентов россиян попросили гражданство у Израиля: неожиданные данные

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В начале июня российский шоумен Иван Ургант чуть не превратился во "врага номер один", приняв израильское гражданство, после чего пришлось оправдываться и признаваться в безграничной любви к Родине.

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, после того как стал израильтянином, освободился от налогов на 10 лет, а заодно и получил возможность въезжать в любимую Великобританию без визы. Россияне решили брать с него пример и все бросились за таким же гражданством.

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В 4 раза возросло количество россиян в течение года, которые попросили убежища в Израиле. За первое полугодие под защиту азиатской страны попросились 1344 россиянина.

В течение всего 2016 года число граждан РФ, которые изъявили такое желание, равнялось 635. При этом в израильских аэропортах отказ во въезде в страну получили 2,2 тысячи россиян из-за подозрений, что их цель въезда не туристическая.

Ізраїль Росія Аналітика

Более 2 тысяч россиян не пустили из-за подозрений

В то же время туристический поток в Израиль в 2017-2018 году вырос на 40%, страну посетили свыше 397 тысяч россиян.

Росія Ізраїль Громадянство Ургант

Туристический поток в Израиль

Для въезда в Израиль россиянам не нужна виза, а разрешенный срок пребывания составляет 90 дней в течение полугода.

Теги: Новости России СБУ Новости Израиля
Источник: 24 канал
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