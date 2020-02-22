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      От коронавируса умер уже второй человек в Европе

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      В Италии зафиксировали первую смерть человека от коронавируса: в целом это уже второй такой случай в Европе / Gelestatic

      У Італії зафіксували перший випадок смерті людини після зараження людини коронавірусом типу типа COVID-19. Загалом це другий такий летальний випадок, що стався у Європі.

      Об инциденте вечером 21 февраля сообщил ряд итальянских изданий, в частности ведущая газета Il Corriere della Sera .

      К теме! С начала вспышки коронавируса в Украину из Китая приехало 7 тысяч человек, – Аваков

      По их данным, смертельный случай произошел в Падуе (область Венетоо). Умер 78-летний мужчина. Перед этим был госпитализирован. Вместе с ним в больнице с высокой температурой находилась и его 67-летняя жена.

      Относительно того, заразились ли они коронавирусом, были вопросы. Но впоследствии власти области Венето заявили, что проведенные анализы показали положительный результат.

      Заметим, что всего в Италии зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом. Кроме Венето, еще 6 человек заболели в Ломбардии. Известно, что никто из этих зараженных последнее время не посещал Китай. Также есть информация, что среди зараженных COVID-19 – 5 медицинских работников.

      Из-за вспышки коронавируса жителей десяти коммун Ломбардии попросили без необходимости не покидать жилье. А тех, кто контактировал с больными, поместят под карантин. Кроме того, в городах, затронутых эпидемией, запрещены любые массовые и спортивные мероприятия. Также здесь запретили торговую деятельность, за исключением покупок первой необходимости. Закрыты и образовательные учреждения, включая школы и детские сады. Власти Италии таким образом пытаются "предупредить прямой контакт между людьми", чтобы не было еще большего количества зараженных.

      Важно! В Китае обнаружили повторное заражение коронавирусом Covid-19

      Первый случай смерти от коронавируса в Европе произошел во Франции. Здесь умер 80-летний китайский турист, прибывший из провинции Хубэй в середине января. Собственно столицей этой провинции является Ухань, где впервые обнаружили коронавирус.

      По состоянию на 22 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 236 человек. Количество инфицированных: в Китае – более 75 тысяч человек, за его пределами – 1 200 заражений в 26 странах. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 18 тысяч человек.

      В Украине пока не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом, хотя несколько человек были госпитализированы с таким подозрением. Кроме того, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess – это 37-летняя женщина и 25-летний мужчина: они были членами экипажа и работали в части обслуживания.

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      21 февраля
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Здоровье Здоровье Жертвы Инфекция в Европе Инфекция Коронавирус 2020
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