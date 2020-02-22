Від коронавірусу вже померла друга людина в Європі

У Італії зафіксували перший випадок смерті людини після зараження людини коронавірусом типу типа COVID-19. Загалом, це другий такий летальний випадок що стався у Європі.

Про інцидент увечері 21 лютого повідомила низка італійських видань, зокрема провідна газета Il Corriere della Sera.

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За їхніми даними, смертельний випадок стався у Падуї (область Венетоо). Помер 78-річний чоловік. Перед цим його госпіталізували. Разом із ним у лікарні з високою температурою перебувала і його 67-річна дружина.

Щодо того, чи вони заразилися коронавірусом, були питання. Але згодом влада області Венето заявила, що проведені аналізи показали позитивний результат.

Зауважимо, що загалом у Італії зафіксовано 16 випадків зараження коронавірусом. Окрім Венето, ще 6 людей захворіли у Ломбардії. Відомо, що ніхто із цих заражених останнім часом не відвідував Китай. Також є інформація, що серед заражених COVID-19 – 5 медичних працівників.

Через спалах коронавірусу жителів десяти комун Ломбардії попросили без необхідності не покидати житло. А тих, хто контактував із хворими, помістять під карантин. Крім того, в 10 містах, яких торкнулася епідемія, заборонено будь-які масові та спортивні заходи. Також тут заборонили торгівельну діяльність, за винятком покупок першої необхідності. Закрито і освітні заклади, включно зі школами та дитячими садками. Влада Італії таким чином намагається "попередити прямий контакт між людьми", аби не було ще більшої кількості заражених.

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Перший випадок смерті від коронавірусу в Європі стався у Франції. Тут помер 80-річний китайський турист, який прибув з провінції Хубей у середині січня. Власне столицею цією провінції є Ухань, де вперше виявили коронавірус.

Станом на 22 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 236 людей. Кількість інфікованих: у Китаї – понад 75 тисяч осіб, за його межами – 1 200 заражень в 26 країнах. Втім, є і хороші новини – одужали понад 18 тисяч людей.

В Україні поки не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, хоча кількох людей госпіталізували з такою підозрою. Крім того, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess – це 37-річна жінка та 25-річний чоловік: вони були членами екіпажу та працювали у частині обслуговування.



Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу