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      Від коронавірусу вже померла друга людина в Європі

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      У Італії зафіксували першу смерть людини від коронавірусу: загалом це вже другий такий випадок у Європі / Gelestatic

      У Італії зафіксували перший випадок смерті людини після зараження людини коронавірусом типу типа COVID-19. Загалом, це другий такий летальний випадок що стався у Європі.

      Про інцидент увечері 21 лютого повідомила низка італійських видань, зокрема провідна газета Il Corriere della Sera.

      До теми! З початку спалаху коронавіруса в Україну з Китаю приїхали 7 тисяч людей, – Аваков

      За їхніми даними, смертельний випадок стався у Падуї (область Венетоо). Помер 78-річний чоловік. Перед цим його госпіталізували. Разом із ним у лікарні з високою температурою перебувала і його 67-річна дружина.

      Щодо того, чи вони заразилися коронавірусом, були питання. Але згодом влада області Венето заявила, що проведені аналізи показали позитивний результат.

      Зауважимо, що загалом у Італії зафіксовано 16 випадків зараження коронавірусом. Окрім Венето, ще 6 людей захворіли у Ломбардії. Відомо, що ніхто із цих заражених останнім часом не відвідував Китай. Також є інформація, що серед заражених COVID-19 – 5 медичних працівників.

      Через спалах коронавірусу жителів десяти комун Ломбардії попросили без необхідності не покидати житло. А тих, хто контактував із хворими, помістять під карантин. Крім того, в 10 містах, яких торкнулася епідемія, заборонено будь-які масові та спортивні заходи. Також тут заборонили торгівельну діяльність, за винятком покупок першої необхідності. Закрито і освітні заклади, включно зі школами та дитячими садками. Влада Італії таким чином намагається "попередити прямий контакт між людьми", аби не було ще більшої кількості заражених. 

      Важливо! У Китаї виявили повторне зараження коронавірусом Covid-19

      Перший випадок смерті від коронавірусу в Європі стався у Франції. Тут помер 80-річний китайський турист, який прибув з провінції Хубей у середині січня. Власне столицею цією провінції є Ухань, де вперше виявили коронавірус.

      Станом на 22 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 236 людей. Кількість інфікованих: у Китаї – понад 75 тисяч осіб, за його межами – 1 200 заражень в 26 країнах. Втім, є і хороші новини – одужали понад 18 тисяч людей.

      В Україні поки не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, хоча кількох людей госпіталізували з такою підозрою. Крім того, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess – це 37-річна жінка та 25-річний чоловік: вони були членами екіпажу та працювали у частині обслуговування.

      Факти про коронавірус
      Що потрібно знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      21 лютого
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Жертви Інфекція у Європі Інфекція Коронавірус 2020
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