З початку спалаху коронавіруса в Україну з Китаю приїхали 7 тисяч людей, – Аваков

З початку епідемії коронавіруса в Україну з Китаю прибули сім тисяч осіб. За словами глави МВС Арсена Авакова, усі громадяни, які в'їжджали з КНР до України пройшли відповідний контроль і повне обстеження.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером". За його словами, ці люди прибували до України різними шляхами.

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Міністр наголосив, що на сьогодні в Україні немає жодного хворого коронавірусом COVID-2019.

Хтось пробирався через Франкфурт (Німеччина, – 24 канал), хтось через інші країни. Кожен з них проходив контроль: вимірювали температуру, у нього брали телефон і адресу, з ним зідзвонювалися раз у три дні. На сьогодні ми за весь цей час мали тільки три підозри на коронавірус. Два у Миколаєві і один у Києві. Коли трохи піднімалася температура. Слава богу, це виявилися звичайні простудні захворювання,

– наголосив Аваков.

Коротко про евакуацію українців з Китаю