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      З початку спалаху коронавіруса в Україну з Китаю приїхали 7 тисяч людей, – Аваков

      -
      Арсен Аваков / Юлія Бабич / Twitter

      З початку епідемії коронавіруса в Україну з Китаю прибули сім тисяч осіб. За словами глави МВС Арсена Авакова, усі громадяни, які в'їжджали з КНР до України пройшли відповідний контроль і повне обстеження.

      Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером". За його словами, ці люди прибували до України різними шляхами.

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      Міністр наголосив, що на сьогодні в Україні немає жодного хворого коронавірусом COVID-2019.

      Хтось пробирався через Франкфурт (Німеччина, – 24 канал), хтось через інші країни. Кожен з них проходив контроль: вимірювали температуру, у нього брали телефон і адресу, з ним зідзвонювалися раз у три дні. На сьогодні ми за весь цей час мали тільки три підозри на коронавірус. Два у Миколаєві і один у Києві. Коли трохи піднімалася температура. Слава богу, це виявилися звичайні простудні захворювання,
      – наголосив Аваков.

      Коротко про евакуацію українців з Китаю

      • Вранці 20 лютого літак SkyUp з евакуйованими українцями та іноземними громадянами прибув до Харкова. Звідти евакуйованих спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції доставили на територію медцентру "Нові Санжари", що на Полтавщині. 
      • Загалом там у розмістили 45 українців і 27 іноземців, а також екіпаж літака, на якому вони прибули з Китаю. Там вони повинні пробути 14 днів, так цього вимагають заходи безпеки.
      • В евакуйованих немає жодних симптомів застуди. На карантин підуть не лише 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Китай Нові Санжари Коронавірус 2020 Арсен Аваков Здоров'я Новини Здоров'я Новини України
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