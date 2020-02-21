З початку спалаху коронавіруса в Україну з Китаю приїхали 7 тисяч людей, – Аваков
З початку епідемії коронавіруса в Україну з Китаю прибули сім тисяч осіб. За словами глави МВС Арсена Авакова, усі громадяни, які в'їжджали з КНР до України пройшли відповідний контроль і повне обстеження.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером". За його словами, ці люди прибували до України різними шляхами.
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Міністр наголосив, що на сьогодні в Україні немає жодного хворого коронавірусом COVID-2019.
Хтось пробирався через Франкфурт (Німеччина, – 24 канал), хтось через інші країни. Кожен з них проходив контроль: вимірювали температуру, у нього брали телефон і адресу, з ним зідзвонювалися раз у три дні. На сьогодні ми за весь цей час мали тільки три підозри на коронавірус. Два у Миколаєві і один у Києві. Коли трохи піднімалася температура. Слава богу, це виявилися звичайні простудні захворювання,
– наголосив Аваков.
Коротко про евакуацію українців з Китаю
- Вранці 20 лютого літак SkyUp з евакуйованими українцями та іноземними громадянами прибув до Харкова. Звідти евакуйованих спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції доставили на територію медцентру "Нові Санжари", що на Полтавщині.
- Загалом там у розмістили 45 українців і 27 іноземців, а також екіпаж літака, на якому вони прибули з Китаю. Там вони повинні пробути 14 днів, так цього вимагають заходи безпеки.
- В евакуйованих немає жодних симптомів застуди. На карантин підуть не лише 45 українців та 27 іноземців, а й персонал, який обслуговував людей на літаку.