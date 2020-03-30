От коронавируса умерла 108-летняя женщина, которая пережила пандемию "испанки"

В Великобритании от коронавируса умерла 108-летняя Хильда Черчилль. В Соединенном Королевстве ее считают старейшей жертвой COVID-19. Лишь несколько дней она не дожила до своего 109-летия. Интересно, что в 1918 году женщина пережила пандемию испанского гриппа.

Что известно о смерти женщины

По информации издания The Guardian, Хильда Черчилль умерла в приюте в Солфорде. Трагедия произошла в субботу, 28 марта, через несколько часов после положительного результата теста на коронавирус. Через восемь дней ей должно было исполниться 109 лет.

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Когда я последний раз посещал ее, мы говорили о коронавирусе и предупредили, что некоторое время не сможем видеться. Она сказала, что это очень похоже на испанский грипп, но тогда самолетов не было, но вирусу все равно удалось распространиться повсюду,

– рассказал ее внук Энтони.

Хильда была ткачихой. Она переехала в Солфорд во время Великой депрессии в поисках работы. До недавнего времени женщина находилась в хорошем здоровье и всего 10 месяцев назад она переехала в дом престарелых.

У Хильды осталось четверо детей, 11 внуков, 12 правнуков и три праправнука.

Хильда Черчилль со своим мужем в 1929 году / Фото: Anthony Churchill / SWNS

Хильда и пандемия "испанки"

Хильда Черчилль родилась в 1911 году, за год до затонувшего "Титаника" и за три года до начала Первой мировой войны. Это было за семь лет до пандемии испанского гриппа, в результате чего 500 миллионов человек во всем мире заразились.

Кроме того, эта болезнь убила ее младшую сестру – 12-месячную Берил Мэй. В общем почти вся семья заболела "испанкой", в том числе и сама Хильда. Но всем им удалось выжить.

По словам ее внука, Хильда помнила, как стояла у окна своей спальни и видела, как в маленьком гробу несут младшую сестру, кладут в тележку и увозят. Кроме того, однажды ее отец от недуга упал на улице и его привели домой.

Мать Хильды говорила: как странно, что то, что нельзя увидеть, может быть настолько разрушительным,

– добавил Энтони.

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Коронавирус в Британии: коротко

По состоянию на вечер 29 марта в стране зафиксировали более 19 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерли 1 тысяча 228 человек, выздоровели – 135. Больше всего смертей зафиксировали в Англии – 1 тысяча 125.

Заболел и премьер страны Борис Джонсон и глава Минздрава Мэтт Хэнкок. Правда, они и дальше работают, но находятся в домашней самоизоляции.

Кроме того, заразился наследник британского престола принц Чарльз.

​В общем коронавирусом в мире уже заболели 722 тысяч 350 человек, выздоровели 151 тысяча 766 пациентов, умерли 33 тысячи 980 человек​

Из-за ситуации, сложившейся в Соединенном Королевстве ввели ряд ограничений: