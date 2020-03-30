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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Від коронавірусу у світі померла 108-річна: жінка пережила пандемію "іспанки"

      -
      Хільда Черчилль / Anthony Churchill / SWNS

      У Великій Британії від коронавірусу померла 108-річна Хільда Черчилль. У Сполученому Королівстві її вважають найстарішою жертвою COVID-19. Лише кілька днів вона не дожила о свого 109-річчя. Цікаво, що у 1918 році жінка пережила пандемію іспанського грипу.

      Що відомо про смерть жінки

      За інформацією видання The Guardian, Хільда Черчилль померла в притулку у Солфорді. Трагедія сталася в суботу, 28 березня, за кілька годин після позитивного результату тесту на коронавірус. Через вісім днів їй мало виповнитися 109 років.

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      Коли я востаннє відвідував її, ми говорили про коронавірус і попередили, що деякий час не зможемо бачитися. Вона сказала, що це дуже схоже на іспанський грип, але тоді літаків не було, проте вірусу все одно вдалося поширитися всюди,
      – розповів її онук Ентоні.

      Хільда була ткалею. Вона переїхала до Солфорда під час Великої депресії в пошуках роботи. Загалом до недавнього часу жінка перебувала в доброму здоров'ї та лише 10 місяців тому вона переїхала до будинку для літніх людей.

      У Хільди залишилося четверо дітей, 11 онуків, 12 правнуків і три праправнуки.


      Хільда Черчилль зі своїм чоловіком у 1929 році / Фото: Anthony Churchill / SWNS

      Хільда та пандемія "іспанки"

      Хільда Черчилль народилася в 1911 році, за рік до затонулого "Титаніка" і за три роки до початку Першої світової війни. Це було також за сім років до пандемії іспанського грипу, внаслідок чого 500 мільйонів людей у всьому світі заразилися.

      Крім того, ця хвороба вбила її молодшу сестру – 12-місячну Беріл Мей. Загалом майже вся родина захворіла на "іспанку", зокрема і сама Хільда. Але усім їм вдалося вижити.

      За словами її онука, Хільда пам’ятала, як стояла біля вікна своєї спальні та бачила, як в маленькій труні несуть молодшу сестру, кладуть у візок і відвозять. Крім того, одного дня її батько від недуги впав на вулиці та його привели додому.

      Мати Хільди говорила: як дивно, що те, що не можна побачити, може бути настільки руйнівним,
      – додав Ентоні.

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      Коронавірус у Британії: коротко

      • Станом на вечір 29 березня у країні зафіксували понад 19 тисяч випадків зараження коронавірусом. Померли 1 тисяча 228 людей, одужали – 135. Найбільше смертей зафіксували в Англії – 1 тисяча 125.
      • Захворів і прем'єр країни Борис Джонсон і очльник тутешнього МОЗ Метт Хенкок. Щоправда, вони й надалі працюють, але перебуває у домашній самоізоляції.
      • Крім того, заразився спадкоємець британського престолу принц Чарльз.
      • ​Загалом на коронавірус у світі вже захворіли 722 тисяч 350 людей, одужали 151 тисяч 766 пацієнтів, померли 33 тисячі 980 осіб

      Через ситуацію, що склалася у Сполученому Королівстві запровадили низку обмежень:

      • виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть);
      • у крайньому разі можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день;
      • також можна вийти, аби звернутися до лікарні;
      • на роботу можна їхати, лише якщо її визнано життєво необхідною.
      • збиратися гуртом, більшим за 2 людей, заборонено (хіба мовиться про сім'ю).
      • закриті будуто спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.
      • скасовано усі церемонії, включно з весіллями, виняток становить похорон;
      • призупинено всі спортивні заходи.

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Історія Жертви Здоров'я Велика Британія
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