В Італії та Британії зафіксували рекордну смертність від коронавірусу за добу

За останню добу коронавірус забрав життя 919 людей в Італії та 759 людей в Британії. Хвороба дісталася не лише до відомих політиків чи зірок, а навіть до представників монаршої родини.

Коронавірус в Італії

Тривалий час Італія була на першому місці за кількістю хворих на COVID-19, обігнавши у цьому Китай, з якого і почалася епідемія. Однак за добу 26 березня Америка обігнала усі країни світу за кількістю зафіксованих хворих на коронавірус.

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Проте в Італії ситуація з коронавірусом залишається критичною, пише Metro. Станом на 27 березня в Італії зафіксували 80 589 випадків захворювання. За весь час померли 8 215 людей, а одужали 10 361 хворий.

Як зазначив комісар з надзвичайної ситуації в охороні здоров'я Доменіко Аркур, лише за останню добу в Італії зафіксували 4 401 випадок зараження.

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Жителям Італії заборонили ходити вулицями. Виходити можна лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.

В італійському місті Павія підтвердили коронавірус у 10 немовлят. Інфікування відбулося після народження, а не внутрішньоутробно.

У південних районах Італії спостерігається різке зростання смертності через коронавірус. Наразі найгірша ситуація на півночі, але влада побоюється, що "гаряча точка" може переміститись.



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Коронавірус у Великій Британії

У Британії ситуація не краща. Країна другий день поспіль фіксує рекордну кількість смертей від нової коронавірусної інфекції за день. Загалом у Британії через коронавірус загинуло 759 людей, з них 181 випадок – за останню добу.

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон повідомив, що заразився коронавірусом. Після цього про інфікування заявив міністр охорони здоров'я Великої Британії Метью Генкок. Також нову хворобу підхопив член монаршої родини Британії – 71-річний принц Чарльз.

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Карантин у Великій Британії

Виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть). Можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день.

На роботу можна їхати, лише якщо її визнано життєво необхідною.

Збиратися гуртом, більшим за 2 людей, заборонено.

Закриті будуть спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.

Скасовано усі церемонії, включно з весіллями, виняток становить похорон.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу