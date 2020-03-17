От перевозчиков требуют вернуть украинцев, застрявших на Шри-Ланке

Более 100 украинцев застряли на Шри-Ланке, поскольку отменили их рейс. Министр инфраструктуры Владислав Криклий призвал перевозчика за свой счет вернуть украинцев домой.

Если это не будет осуществлено, Украина сама заберет своих граждан. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Подробнее Более 100 украинцев застряли на Шри-Ланке: видео

Однако, тогда перевозчикам будет выставлен счет за перевозку и штраф.

В противном случае мы их обязательно вернем и сделаем это срочно, но будем регрессом выставлять соответствующие компенсации. Сделайте это цивилизованным способом,

– отметил Криклий.

Он добавил, что ни одного граждана в таких почти военных условиях не забудут: они будут вернуть на родину. К слову Криклий вспомнил Чикагскую конвенцию, по которой авиаперевозчики обязаны обезопасить своих пассажиров и гарантировать им возвращение домой.

Почему украинцы застряли на Шри-Ланке

Фирма-перевозчик Fly Dubai продала билеты из Шри Ланки в Дубаи в ОАЭ. Оттуда туристы должны были попасть в Киев. Однако, рейс в Дубай отменили, и все туристы остались в аэропорту. Пока они в подвисшем состоянии и самоорганизовали чат в телеграмме, в котором координируют свои действия.

Проблема в том, что начиная с 17 марта закрыто авиасообщение Украины с другими государствами, компании не могут пускать свои самолеты на рейсы. При этом один из туроператоров, который доставил украинцев в Шри-Ланку, Join Up, послал всем им сообщение, что они смогут беспрепятственно попасть в Украину. Хотя на сайте туроператора утверждают, что пока не могут сделать этого собственными силами.

Консул Украины вылетит на Шри-Ланку в ближайшее время и будет координировать возвращение украинцев домой.



Туроператор пока не может самостоятельно забрать украинцев / скриншот с сайта Join Up