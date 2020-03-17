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      Від перевізників вимагають повернути українців, які застрягли на Шрі-Ланці

      - Читать новость на русском
      Понад 100 українців застрягли на Шрі Ланці / arrivo.ru

      Понад 100 українців застрягли на Шрі-Ланці, оскільки скасували їхній рейс. Міністр інфраструктури Владислав Криклій закликав перевізника своїм коштом повернути українців додому.

      Якщо цього не буде здійнено, Україна сама забере своїх громадян. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій. 

      Детальніше Понад 100 українців застрягли на Шрі-Ланці: відео 

      Однак, тоді перевізникам буде виставлений рахунок за перевезення і штраф.

      В іншому разі ми їх обов’язково повернемо і зробимо це терміново, але будемо регресом виставляти відповідні компенсації. Зробіть це у цивілізований спосіб, 
      – зазначив Криклій.

      Він додав, що про жодного громадяна в таких майже військових умовах не забудуть: вони будуть повернути на батьківщину. До слова Криклій згадав Чиказьку конвенцію, за якою авіаперевізники зобов'язані убезпечити своїх пасажирів та гарантувати їм повернення додому.

      Чому українці застрягли на Шрі-Ланці

      Фірма-перевізник Fly Dubai продала квитки зі Шрі Ланки до Дубаю в ОАЕ. Звідти туристи мали потрапити до Києва. Однак, рейс у Дубай скасували, і усі туристи залишилися в аеропорту. Поки вони у підвислому стані та самоорганізували чат у телеграмі, в якому координують свої дії.

      Проблема у тому, що починаючи з 17 березня закрите авіасполучення України з іншими державами, компанії не можуть пускати свої літаки на рейси. При цьому один з туроператорів, який доправив українців у Шрі-Ланку, Join Up, надіслав усім їм повідомлення, що вони зможуть безперешкодно потрапити до України. Хоча на сайті туроператора стверджують, що поки не можуть зробити цього власними силами. 

      Консул України вилетить на Шрі-Ланку найближчим часом та координуватиме повернення українців додому.


      Туроператор поки не може самостійно забрати українців / скриншот з сайту Join Up

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Владислав Криклій Міністерство інфраструктури МЗС України
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