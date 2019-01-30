От России ноль реакции, – РФ отказалась обменять россиян на украинских политзаключенных

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона требовала обменять троих россиян, осужденных за преступления в зоне боевых действий на оккупированном Донбассе, на трех украинских военных, которых 4 года удерживают пророссийские боевики. Россия категорически отказалась.

Координаторы ОБСЕ "подыгрывают этой деструктивной позиции", мол, это должны быть двусторонние переговоры, отметила Ирина Геращенко у себя на Facebook-странице.

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"Вместо публикации странноватых и малореалистичных "мирных планов" , лучше бы приложили больше усилий, чтобы вытащить хотя бы одного заложника, перестали бояться Кремль и вслух бы обратились к РФ с предложением посредничества в процессе освобождения российского криминалитета на политзаключенных", – подчеркнула Ирина.

Она добавила, что украинская сторона выдвинула требование освободить 3 украинских военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии Дебальцево.

Мы готовы передать трех россиян, осужденных за преступления на Донбассе, в обмен на героев – С. Глондаря, Б. Пантюшенко, О. Коринькова, которых 4 года удерживают в Донецке,

– написала Ирина Геращенко.

От России "ноль реакции". Представители РФ заявили, что ждут смены власти в Украине, и что после этого "им отдадут и осужденных россиян и все остальные "хотелки" просто так".

Геращенко указала, что у Украины есть подозрение, что некоторые заложники могли быть замучены в тюрьмах на оккупированных территориях. Ведь боевики по непонятным причинам исключили фамилии 13 украинцев из списков на обмен.

Мы требуем полной информация о судьбе этих людей. Так же как и о судьбе более 70 украинцев, удерживание которых от нас скрывают,

– сказала Геращенко.