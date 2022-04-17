В течение этой недели оккупанты 58 раз атаковали позиции украинских защитников, но все нападения были отбиты. При этом оккупанты в зоне ООС потеряли почти 200 единиц техники.

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Сколько техники потеряли оккупанты

Только сегодня в зоне ООС оккупанты потеряли 10 танков, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники, 2 вертолета Миг-24 и беспилотник.

За неделю цифры значительно больше:

  • 37 танков;
  • 24 артиллерийские системы;
  • 61 единица бронированной техники;
  • 51 единица автомобильной техники;
  • 5 вертолетов;
  • 17 беспилотников;
  • 2 крылатые ракеты.

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