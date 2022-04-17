Протягом цього тижня окупанти 58 разів атакували позиції українських захисників, але всі напади були відбиті. При цьому окупанти в зоні ООС втратили майже 200 одиниць техніки.
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Скільки техніки втратили окупанти
Лише за сьогодні в зоні ООС окупанти втратили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки, 2 вертольоти Міг-24 та безпілотник.
За тиждень цифри значно більші:
- 37 танків;
- 24 артилерійські системи;
- 61 одиницю броньованої техніки;
- 51 одиницю автомобільної техніки;
- 5 вертольотів;
- 17 безпілотників;
- 2 крилаті ракети.
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