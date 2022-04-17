Протягом цього тижня окупанти 58 разів атакували позиції українських захисників, але всі напади були відбиті. При цьому окупанти в зоні ООС втратили майже 200 одиниць техніки.

Цікаво Понад 60 убитих окупантів і купа знищеної техніки: на Сході ЗСУ за добу відбили 5 атак ворога

Скільки техніки втратили окупанти

Лише за сьогодні в зоні ООС окупанти втратили 10 танків, 5 артилерійських систем, 15 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки, 2 вертольоти Міг-24 та безпілотник.

За тиждень цифри значно більші:

37 танків;

24 артилерійські системи;

61 одиницю броньованої техніки;

51 одиницю автомобільної техніки;

5 вертольотів;

17 безпілотників;

2 крилаті ракети.

Цікаво – загальні втрати ворога станом на 17 квітня: дивіться відео