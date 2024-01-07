Об этом рассказал начальник Главного управления доктрин и подготовки (J7) Генерального штаба ВС Украины генерал-майор Алексей Таран. По его словам, отобранный военнослужащий должен иметь удовлетворительное состояние здоровья, хорошую физическую подготовленность, быть психологически уравновешенным и мотивированным.

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Обращают также внимание на полученную в прошлом военно-учетную специальность, если боец проходил военную службу, и гражданскую специальность, если таковая есть.

Таран отметил, что проявившие лидерские способности военнослужащих могут отправить на курсы командиров отделений, главных сержантов взводов. Решающим доводом в этом будет наличие боевого опыта.

Охвачены все категории

Что касается подготовки украинских военных за границей, этими мерами охвачены все категории военнослужащих.

"Новобранцы" готовятся по программе базовой общевойсковой подготовки. Солдаты-специалисты по применению, эксплуатации и ремонту образцов ВВТ иностранного производства готовятся по программе профессиональной подготовки. К этой же категории относятся и солдаты-специалисты других дефицитных специальностей, а также солдаты-лидеры, которых планируем назначать на сержантские должности командиров отделений, главных сержантов взводов.

– сказал он.

Обучение по рангам