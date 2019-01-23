Отбор в Антикоррупционный суд: 10 кандидатов покинули конкурс

21 января еще десять претендентов на должность судей в Антикоррупционный суд выбыли из конкурса. Девять кандидатов не утвердили международные эксперты совместно с Высшей квалификационной комиссией судей.

Об этом на своем сайте сообщил Центр противодействия коррупции.

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Конкурс покинули Петр Бурда, Николай Дидык, Вячеслав Дмитриев, Олег Кимстачев, Виктор Онуфриев, Иван Соловьев, Руслан Хитрик, Татьяна Черныш и Дмитрий Ягунов.

Теперь эти кандидаты не имеют возможности вернуться в конкурс в Антикоррупционный суд. Для них этот конкурс закончен,

– отметила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

Забраковали в основном из-за того, что кандидаты не смогли объяснить происхождение своего имущества. Например, правозащитник из Кропивницкого Виктор Ануфриев указал, что квартиру, стоимостью больше миллиона гривен, ему приобрела мать-пенсионерка.



Виктор Онуфриев

Также не прошли те, кто запятнал свою репутацию. Среди таких – Волынский экс-судья Руслан Хитрик известный тем, что спровоцировал ДТП в нетрезвом состоянии прямо в рабочее время.



Руслан Хитрик

Конкурс прошли только двое – это Инна Белоус, которая запретила акцию протеста в Тернополе во время Революции Достоинства, и Петр Феськов, к происхождению имущества которого были вопросы, проинформировали в ГПК.

Алексей Омелян снял свою кандидатуру с конкурса добровольно.

Все кандидаты имели возможность прокомментировать сомнения относительно их порядочности и профессионализма, высказанные международными экспертами, а также ответить на дополнительные вопросы.

Что такое Антикоррупционный суд? Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственные НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях относительно нецелевого использования бюджетных средств, злоупотребления властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве. Антикоррупционный суд должен замкнуть цепь антикоррупционных органов в Украине, в которые входят также Национальное антикоррупционное бюро, которое расследует дела, связанные с коррупцией, и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая осуществляет надзор за такими расследованиями и осуществляет обвинение в суде.