Відбір до Антикорупційного суду: 10 кандидатів покинуло конкурс

21 січня ще десять претендентів на посаду суддів до Антикорупційного суду вибули з конкурсу. Дев’ятьох кандидатів не затвердили міжнародні експерти разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів.

Про це на своєму сайті повідомив Центр протидії корупції.

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Конкурс покинули Петро Бурда, Микола Дідик, В'ячеслав Дмитрієв, Олег Кімстачов, Віктор Онуфрієв, Іван Соловйов, Руслан Хитрик, Тетяна Черниш і Дмитро Ягунов.

Тепер ці кандидати не мають можливості повернутися в конкурс до Антикорупційного суду. Для них цей конкурс закінчений,

– зазначила експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська.

Забракували здебільшого через те, що кандидати не змогли пояснити походження свого майна. Наприклад, правозахисник із Кропивницького Віктор Онуфрієв вказав, що квартиру, вартістю більше мільйона гривень, йому придбала мати-пенсіонерка.



Віктор Онуфрієв

Також не пройшли ті, хто заплямував свою репутацію. Серед таких – волинський екс-суддя Руслан Хитрик відомий тим, що спричинив ДТП у нетверезому стані просто в робочий час.



Руслан Хитрик

Конкурс пройшли лише двоє – це Інна Білоус, яка заборонила акцію протесту у Тернополі під час Революції гідності, і Петро Феськов, до походження майна якого були запитання, поінформували у ЦПК.

Олексій Омелян зняв свою кандидатуру з конкурсу добровільно.

Усі кандидати мали можливість прокоментувати сумніви щодо їхньої порядності і професіоналізму, висловлені міжнародними експертами, а також відповісти на додаткові запитання.

Що таке Антикорупційний суд?Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво. Антикорупційний суд повинен замкнути ланцюг антикорупційних органів в Україні, до яких входять також Національне антикорупційне бюро, яке розслідує справи, пов'язані з корупцією та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка здійснює нагляд за такими розслідуваннями та здійснює обвинувачення в суді.