Отбросы общества, – Кернес о свержении памятника Жукову в Харькове

Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал, что бюст маршалу Жукову, который повалили протестующие в Харькове, будет восстановлен. Чиновник утверждает, что это будет сделано частично и за его деньги, однако в основном финансировать проект будет фонд "Возрождение", принадлежащий бывшему "регионалу" Виталию Хомутыннику.

2 июня в Харькове в рамках протеста против съезда партии "Доверяй делам", лидерами которой являются скандально известные мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов, был снесен бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Участие в протестах приняли представители "Самообороны", "Харьковского Евромайдана", "Национальных дружин" и партии "Национальный корпус".

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На инцидент уже отреагировал Кернес. Еще на съезде партии "Доверяй делам" мэр Харькова заявил, что памятник Жукову будет восстановлен.

"Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, в чьем округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен", – подчеркнул чиновник.

Кроме того, протестующих Кернес назвал "отбросами общества".

То, что вы увидели у стен Дворца спорта (именно здесь происходил съезд партии "Доверяй делам" – 24 канал) – это отбросы общества. Вот люди жили спокойно. Выходной день. Приехали националисты отовсюду ... с баллонами, с какими-то палками, с чем-то еще непонятным. И вы еще говорите, что это не отбросы. Это настоящие отходы. Потому что их уже отвергнуто в истории далеко назад,

– убеждает Кернес.

По его словам, деньги на восстановление памятника Жукову будут идти со стороны благотворительного фонда экс-"регионала" Виталия Хомутынника "Возрождение". Правда, мэр также пообещал присоединиться к финансированию.

Кто такой Маршал СССР Георгий Жуков? Это советский полководец и государственный деятель, четырехкратный Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа". С июня 1940 года по январь 1941 года командовал войсками Киевского особого военного округа (КОВО). С 1 февраля 1941 года по 29 июля 1941 года занимал должность Начальника Генерального штаба. Именно под его руководством разрабатывались планы на случай войны с Германией.

Кроме того, в должности заместителя главнокомандующего и представителя Ставки Жуков участвовал в подготовке Сталинградской битвы. Впрочем, вопреки распространенному мнению, он не возглавлял оперативного командования этой операцией, поскольку в это время командовал советским наступлением на Западном направлении в районе города Ржев.

На заключительном этапе войны 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Жукова совместно с 1-м Украинским под командованием Конева провел Висло-Одерскую операцию, которая стала одной из самых успешных военных операций "Красной армии" во Второй мировой войне. В результате Висло-Одерской операции советские войска освободили Варшаву (17 января 1945 года) и разгромили немецкую группу армий "А".

Почему его личность – неоднозначная? По убеждению многих экспертов, советский полководец не ценил жизнь своих солдат.

Жуковское оперативное искусство – это превосходство в силах в 5-6 раз, иначе он не будет браться за дело, он не умеет воевать не количеством, и на крови строит себе карьеру,

– заметил в свое время другой советский военачальник, маршал Андрей Еременко.

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К слову, это уже не первая инициатива Кернеса по восстановлению памятников советским вождям. В частности, в сентябре 2014 года при его содействии был восстановлен один из памятников Ленину в Харькове.

"Этот памятник установлен в 1947 году как первый памятник Ленину в Харькове. Летом 2014 году на него совершили два нападения: 14 июл его разгромили, а в ночь с 9 на 10 августа облили краской. Сейчас он полностью восстановлен", – отмечала тогда пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, летом 2018-го Кернес восстановил вышеупомянутый памятник Жукову. Его неизвестные активисты повалили в ночь на 6 августа, а уже днем ​​бюст Жукову снова стоял на проспекте Григоренко.

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