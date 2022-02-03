2 февраля ветеран Виктор Байдачный объявил о начале бессрочной сухой голодовки под дверью Министерства ветеранов в Киеве.

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Кто такой Виктор Байдачный? По образованию он математик, программист. Воевал в составе 93-й отдельной механизированной бригады. Имел псевдо "Шнур".



После демобилизации в 2015 году начал помогать другим бойцам реализовать свое право на землю. Во время участия в одном из телевизионных шоу, куда его пригласили как специалиста-волонтера по земельным вопросам, ему предложили работу в Днепропетровской ОГА. Он согласился.



В настоящий момент является инспектором по патриотическому воспитанию Управления по вопросам участников АТО при Днепропетровской областной государственной администрации, членом Совета ветеранов при Министерстве ветеранов Украины от Днепропетровской области.

Как рассказал 24 каналу сам Байдачный, к акции голодовки прибег из-за отчаяния – привлечь внимание к блокированию процессов и регистрации разрешений на разработку и утверждение уже разработанной технической документации на земельные участки для участников боевых действий. Поводом для начала голодовки стала стычка с исполняющим обязанности главы Госгеокадастра Днепропетровской области Виталием Духневичем.

Байдачный рассказывает, что принес к нему на рассмотрение пакет документов ветеранов области. Однако, по словам ветерана, вместо выполнения своих обязанностей, Духневич напал на него. Полиция не открыла дело по заявлению Байдачного. Повторные заявления правоохранители тоже не рассмотрели.

"Когда я пытался в правовом поле привлечь внимание к проблеме, что-то сделать для ее решения, я еще получил пощечину. К тому же, мне угрожали. Это показывает, какая ситуация сложилась в государстве, когда люди заходят на должности, минуя конкурсы, и считают, что могут безнаказанно делать что угодно", – сказал он.

Других законных вариантов действий, которые бы могли повлиять на ситуацию, ветеран не видел. Поэтому решил рискнуть здоровьем, чтобы привлечь внимание к тому беспределу, с которым в государственных органах могут сталкиваться ветераны и родственники погибших защитников.

Вынужден начать эту голодовку из-за произвола должностных лиц по отношению к ветеранам и семьям погибших героев, исчерпав все законные методы защиты их нарушенных прав,

– сообщил ветеран.

Байдачный говорит, что сознательно выбрал именно сухую голодовку – состояние здоровья позволило бы ему продержаться не дольше четырех суток. Министерство ветеранов выбрал местом проведения своей акции не из-за того, что имел претензии к ведомству. Это было единственное место, где он чувствовал себя безопасно, поскольку там работают его боевые собратья.

Сообщение о начале акции голодовки / Фото со страниц ветерана в соцсетях

Отчаянная акция ветерана дала свой результат – он привлек внимание госслужащих к проблеме, с которой столкнулись ветераны. Через сутки ему передали приказ об отстранении Духневича от должности.

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"Это должностное лицо отстранили от должности. В отношении его действий проведут служебную проверку. Говорят, что уголовное дело относительно его нападения возобновят. Процедуру оформления земель разблокировали. Думаю, что это упростит ее не только для ветеранов Днепропетровской области, но и для участников боевых действий по всей стране", – рассказал мужчина.