За инициативу проголосовали 14 декабря. Этим документом внесли изменения по усовершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов.

Ранее Зеленский обещает в 2022 году квартиры всем ветеранам войны на Донбассе.

Что известно об э-удостоверении ветерана

Возможность использовать э-удостоверение ветерана или пострадавшего участника Революции Достоинства закрепили на законодательном уровне. Благодаря этому документу планируется наладить автоматизированный обмен информацией между Единым государственным реестром ветеранов войны и другими справочными системами и базами данных.

Отметим, что электронное удостоверение ветерана можно добавить в перечень документов в приложении "Дия".

Что будет в э-удостоверении? В электронном варианте будет та же информация, что и в бумажном. Также присутствует уникальный идентификатор или QR-код.

Удостоверение можно будет сформировать бесплатно

Удостоверение можно будет сформировать бесплатно. Электронный документ будет служить безоговорочным подтверждением статуса для получения льгот и компенсаций.

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